Росіяни кожного дня вбивають і калічать українців, знищують їхні квартири і будинки, перетворюють на попіл все, до чого можуть дотягнутися.

Так, в Мережі з’явилися нові трагічні кадри з Авдіївки, яку ворог нещадно поливає вогнем, пише Politeka.net.

«Мій дім», - йдеться у короткому коментарі до відео, на якому все зрозуміло без слів.

На кадрах можна побачити обгорілі квартири у багатоповерхівці, понівечені дерева, величезні вирви у безлюдному дворі, у якому ще недавно лунав дитячий сміх.

Жодного вцілілого вікна або балкона – від великого житлового будинку залишились лише почорнілі стіни.

Тим часом Донецька обласна прокуратура повідомляє, що росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних людей, п’ять отримали поранення.

За фактами обстрілів півночі Донеччини розпочато розслідування. Так, згідно з даними прокуратури, 17 червня російські окупаційні війська, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» обстріляли північний регіон області.

Снаряди поцілили по житлових кварталах Авдіївки, а також сіл Степанівки, Степового і Макарівки.

«Внаслідок вибухів загинуло троє місцевих мешканців. Це 52-річна жінка та чоловіки 52-х і 49-ти років, останнього з яких обстріл застав на вулиці, коли він йшов до колодязю набрати питної води. Його 20-річний син та ще четверо жінок віком від 45 до 76 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», - розповіли в прокуратурі.

Усіх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями. У двох постраждалих діагностовано контузію та травматичний шок.

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