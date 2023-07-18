Так, в Мережі з’явилися нові трагічні кадри з Авдіївки, яку ворог нещадно поливає вогнем, пише Politeka.net.
«Мій дім», - йдеться у короткому коментарі до відео, на якому все зрозуміло без слів.
На кадрах можна побачити обгорілі квартири у багатоповерхівці, понівечені дерева, величезні вирви у безлюдному дворі, у якому ще недавно лунав дитячий сміх.
Жодного вцілілого вікна або балкона – від великого житлового будинку залишились лише почорнілі стіни.
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Тим часом Донецька обласна прокуратура повідомляє, що росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних людей, п’ять отримали поранення.
За фактами обстрілів півночі Донеччини розпочато розслідування. Так, згідно з даними прокуратури, 17 червня російські окупаційні війська, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» обстріляли північний регіон області.
Снаряди поцілили по житлових кварталах Авдіївки, а також сіл Степанівки, Степового і Макарівки.
«Внаслідок вибухів загинуло троє місцевих мешканців. Це 52-річна жінка та чоловіки 52-х і 49-ти років, останнього з яких обстріл застав на вулиці, коли він йшов до колодязю набрати питної води. Його 20-річний син та ще четверо жінок віком від 45 до 76 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», - розповіли в прокуратурі.
Усіх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями. У двох постраждалих діагностовано контузію та травматичний шок.
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