В поліції розповіли подробиці трагічної події в Києві, внаслідок якої загинув чоловік.

Так, правоохоронці отримали виклик від лікарів про те, що на вулиці Садовій виявлено чоловіка без ознак життя та тілесними ушкодженнями.

«Судмедексперт встановив, що смерть 36-річного чоловіка настала внаслідок численних травм голови», - розповіли в поліції Києва.

Розглядалися різні версії скоєного, адже головний підозрюваний, намагаючись уникнути покарання, розповів слідчим вигадану історію смерті друга. Однак докопатися до правди все ж вдалося.

«З’ясувалося, що чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку знайомого, де між ними виникла бійка, під час якої зловмисник схопив стілець та наніс товаришу декілька ударів по голові. Далі фігурант намагався позбутися речових доказів, підпаливши зламаний стілець та витерши кров. Окрім того, чоловік зробив фото на фоні друга з розбитою головою», - розповіли в поліції.

Обоє чоловіків не були власниками помешкання. Коли ж поріг квартири переступив її хазяїн, один з гостей вже був мертвий.

Вбивство сталося у лютому цього року, тепер Святошинський суд столиці виніс вирок обвинуваченому.

Зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Наступні сім років чоловік проведе за гратами.

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