Ігор Кондратюк в новому інтерв'ю Славі Дьоміну заявив, що все ще чекає, поки його колишній підопічний Віталій Козловський поверне йому гроші, як того вимагає рішення суду.

"Це його життя. В мене немає ніяких претензій, бачення і взагалі цікавості до життя Віталія Козловського. Але мені цікаво тільки, чи виконає він все, що йому по суду приписано, тому що суди виграні. Я ж за правову державу, за те, щоб штрафи платили, крадіїв садили, яйця щоб купували не по 17 грн, а по ринковій ціні, ну і так далі, в тому числі, щоб ті, хто програли в суді, заплатили", — заявив Ігор Кондратюк.

Також Ігор Кондратюк переконаний, що війна й постійна загроза життю — це не привід поступатися в таких випадках.

"Якщо моє життя закінчиться, я йому пробачу за фактом закінчення мого життя. Думаю, що він повинен як чоловік заплатити те, що він винен. Вся історія. Зі мною було б те ж саме. Я відношусь до людей так, як хочу, щоб вони відносились до мене і більш ніяк. Бачить Бог, дехто з тих, хто перемагав у "Шансі" мені винні зараз більше, ніж Козловський, але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи, тому він і винен. І, чесно кажучи, я не збираюся анулювати суди, які були", — наголосив Ігор Кондратюк.

Кондратюк також різко висловився про те, як сам Козловський говорив про цей конфлікт у своїх інтерв'ю: "Це просто була брехня. Брехню я не люблю з будь-яких уст: Віталіка, своїх, твоїх, державних мужів".

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