Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" продовжує отримувати не найпозитивніші коментарі на свою адресу. За роки кар'єри співачки Дорофєєва звикла до негативних коментарів, проте в Інстаграмі цього разу знайшли до чого причепитися.
Справа в тому, що Дорофєєва опублікувала кадр із повсякденності, представивши до уваги публику один з її нових образів. Джинсовий костюм із прозорими вставками на стегнах та простий топ у тон багато українок одразу ж оцінили у мережі.
Однак знайшлися й ті, хто залишився незадоволеним, порадивши Дорофєєвій менше виставляти щасливі кадри напоказ. Раніше Дорофєєва похвалилася весіллям з Кацуріним, з яким почала стосунки відразу після розлучення.
«А що так радісно Надя? Ти забула про війну? Мені по*уй, але ти там перша плакала. Бажаю щастя, творчість зе бест, але щось сталося;
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Буде, як із "Байрактарами": українцям повідомили невтішну правду про передачу F-16
Бахмут узятий у півоточення, чому ЗСУ не звільняють місто: "Потрібно виконувати завдання..."
У Києві велика пожежа: вулиці затягує димом, почалися масштабні затори
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Прогортайте два пости та будуть відео, де вона виступала для військових, постійні благодійні концерти, репости зборів для ЗСУ. хоча, кому це розповідаю взагалі, людям треба вкинути свій гнів;
Їй завжди було погано! Просто грала на публіку. Вона у раші виступала під час війни, яка почалася з 2014 року. Такі, як вона, продаються швидко» - посварилися українці під постом Дорофєєвої.
Раніше ми писали, запрошення Дорофєєвої до шоу "Голос" було представлене з незвичайним ефектом. Під час анонсу Дорофєєва розгорнула велику червону коробку, з якої вийшло спеціальне запрошення стати тренером на телевізійному проекті "Голос".
Останні новини України:
Нагадаємо, Астаф'єва, Могилевська та інші зірки, які знайшли своє кохання під час війни
А ще Politeka писала, що Дорофєєва, Харчишин, Остапчук та інші зірки, які розлучилися у 2022 році
Також Politeka повідомляла , що Дорофєєва зганьбилась новим кліпом, українці не стали мовчати.