Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно стала черговим членом журі у музичному шоу "Голос". Команда "Голосу країни" продовжує отримувати не найпозитивніші коментарі на свою адресу. За роки кар'єри співачки Дорофєєва звикла до негативних коментарів, проте в Інстаграмі цього разу знайшли до чого причепитися.

Справа в тому, що Дорофєєва опублікувала кадр із повсякденності, представивши до уваги публику один з її нових образів. Джинсовий костюм із прозорими вставками на стегнах та простий топ у тон багато українок одразу ж оцінили у мережі.

Однак знайшлися й ті, хто залишився незадоволеним, порадивши Дорофєєвій менше виставляти щасливі кадри напоказ. Раніше Дорофєєва похвалилася весіллям з Кацуріним, з яким почала стосунки відразу після розлучення.

«А що так радісно Надя? Ти забула про війну? Мені по*уй, але ти там перша плакала. Бажаю щастя, творчість зе бест, але щось сталося;

Прогортайте два пости та будуть відео, де вона виступала для військових, постійні благодійні концерти, репости зборів для ЗСУ. хоча, кому це розповідаю взагалі, людям треба вкинути свій гнів;

Їй завжди було погано! Просто грала на публіку. Вона у раші виступала під час війни, яка почалася з 2014 року. Такі, як вона, продаються швидко» - посварилися українці під постом Дорофєєвої.

Раніше ми писали, запрошення Дорофєєвої до шоу "Голос" було представлене з незвичайним ефектом. Під час анонсу Дорофєєва розгорнула велику червону коробку, з якої вийшло спеціальне запрошення стати тренером на телевізійному проекті "Голос".

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