Певица Надя Дорофеева, которая недавно стала очередным членом жюри в музыкальном шоу "Голос". Команда "Голоса страны", продолжает получать не самые позитивные комментарии в свой адрес. За годы карьеры певицы Дорофеева привыкла к негативным комментариям, однако в Инстаграм и в этот раз нашли к чему придраться.

Дело в том, что Дорофеева опубликовала кадр из повседневности, представив ко вниманию пубилки один из ее новых образов. Джинсовый костюм с прозрачными вставками на бедрах и простой топ в тон многие украинки сразу же оценили в сети.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен, посоветовав Дорофеевой меньше выставлять счастливые кадры напоказ. Ранее Дорофеева похвалилась свадьбой с Кацуриным, с которым начала отношения сразу после развода.

«А что так радостно Надя? Ты забыла о войне? Мне по*уй, но ты там первая плакала. Желаю счастья, творчество зе бест, но что-то случилось;

Пролистайте два поста и будут видео, где она выступала для военных, постоянные благотворительные концерты, репосты собрания для ВСУ. хотя, кому я это рассказываю вообще, людям надо вбросить свой гнев;

Ей всегда было плохо! Просто играла на публику. Она в раше выступала во время войны, которая началась с 2014. Такие, как она, продаются быстро» - рассорились украинцы под постом Дорофеевой.

Ранее мы писали, приглашение Дорофеевой в шоу "Голос" было представлено с необычным эффектом. Во время анонса, Дорофеева развернула большую красную коробку, из которой вышло специальное приглашение стать тренером на телевизионном проекте "Голос".

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