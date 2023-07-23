Телеведучий і зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, торкнувся теми незвичайних службових відносин.

Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ, після невеликої відпустки заради маленької доньки, вже повернувся назад на позиції. Він не розповідає ким і де саме служить, а також які завдання виконує, проте Салем раніше також займався допомогою херсонцям.

А цього разу Даніель Салем вирішив показати у жартівливій манері свою головну бойову подругу на фронті, з якою він у "відносинах" на передовій. Як і очікувалося, мова зайшла про зброю.

«Все, що вам потрібно знати про мої стосунки» - пише Даніель Салем.

Багато українців зрозуміли гумор Салема, який намагається не сумувати, незважаючи на те, що рідко бачиться із сім'єю:

«Коли хочеш бути на місці Діани; Нехай тебе і твою красуню береже Бог; На жаль, українські чоловіки, змушені вбивати всю ту кляту гидоту, яка продовжує лізти на українську землю;

Дай бог тобі та твоїй Діані перемоги! Все буде Україна! Пишаюся вами, наші захисники!; І це правильно. Особисте життя – це особисте, 😉і це не стосується нікого; Хай Діана принесе лише перемоги».

Також ми писали, за словами Салема, документальний серіал «Сім'я для кожної дитини» з Катериною Осадчою є своєрідною відповіддю на запит українців «як особисто я можу допомогти дитині, яка втратила батьків»?

Варто відзначити, незважаючи на розлучення з дружиною через довгі роки спільного життя, Даніель Салем сам задумався про усиновлення, оскільки хоче допомогти ще одній дитині знайти сім'ю вже разом з нею.

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