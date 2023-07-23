Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, после небольшого отпуска ради маленькой дочери, уже вернулся обратно на позиции. Он не рассказывает кем и где именно служит, а также какие задачи выполняет, однако Салем ранее также занимался помощью херсонцам.
А в этот раз Даниэль Салем решил показать в шутливой манере свою главную боевую подругу на фронте, с которой он в "отношениях" на передовой. Как и ожидалось, речь зашла об оружии.
«Все что вам нужно знать о моих отношениях» - пишет Даниэль Салем.
Многие украинцы поняли юмор Салема, который старается не унывать несмотря на то, что редко видится с семьей:
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«Когда хочешь быть на месте Дианы; Пусть тебя и твою красавицу хранит Бог; К сожалению, украинские мужчины, вынужденные убивать всю ту проклятую гадость, которая продолжает лезть на украинскую землю;
Дай бог тебе и твоей Диане победы! Все будет Украина! Горжусь вами, наши защитники!; И это верно. Личная жизнь – это личная, 😉и это не касается никого; Пусть Диана принесет, только победы».
Также мы писали, по словам Салема, документальный сериал «Семья для каждого ребенка» с Катериной Осадчей является своеобразным ответом на запрос украинцев «как лично я могу помочь ребенку, потерявшему родителей»?
Стоит отметить, несмотря на развод с супругой спустя долгие годы совместной жизни, Даниэль Салем сам задумался об усыновлении, так как хочет помочь еще одному ребенку обрести семью уже вместе с ним.
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