Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася домашнім літнім фото та вирішила трохи висловитись на популярну тему. Проте простий кадр Каменських без макіяжу та яскравого образу одразу ж розкритикували у мережі.

«Вихідні - це чудова можливість відпочити від буденності і зробити те, що так давно планували, але не знаходили часу: прогулятися парком, насолодитися свіжим повітрям, зустрітися з друзями, почати читати улюблену книгу.

Заплануйте для себе щось особливе та насолоджуйтесь кожною хвилиною, зараз це як ніколи важливо» - пише Каменських.

«Не та вже Настя, втратила весь шарм із дідом Потапом; а зморшки під очима видніються, так це ж напевно з операцією ... без неї цікаво як би виглядала)); Настя ляпни щось патріотичне, так би мовити зіграй; Зганьбилась ти Настя по повному зі своїм Потапом.

Сидимо вдома, бо війна! Так ви можете відпочити, у Вас її немає; Що на голові, що в голові, те саме)))); Потап уже в Одесі. Він уже в Україні. Час бути близнюками».

Раніше Каменських поділилася своїми думками про тотальний контроль у житті. Вона зазначила, що протягом багатьох років відчувала необхідність контролювати кожен аспект свого життя. Однак після мудрих і усвідомлених відповідей, отриманих від своїх шанувальників, Каменських вирішила змінити своє ставлення.

Каменських визнала, що постійне прагнення контролю забирає багато часу та енергії, а також заважає відчувати справжню радість і спонтанність.

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