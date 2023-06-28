Певица Настя Каменских поздравила украинцев с праздником. Звезда поделилась своей публикацией в Инстаграм, где показывает не только творчество, но и личные кадры.

"Благодаря Конституции мы имеем право на свободу слова, свободное развитие нашей культуры и искусства. Она гарантирует нам права и свободы, которые мы ценим и защищаем. Она символизирует нашу независимость, нашу свободу и наше единство. День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Мы ведь, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина – это нация непоколебимой веры, силы и несгибаемость", - написала Настя Каменских.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Человек, который будет дальше прославлять культуру страны агрессора, пишет о конституции! Патриотка сраная",

"Как тяжело, как тяжело тебе бедняге жить",

"Где Потап?".

Стоит отметить, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А перед началом полномасштабного вторжения артистка выехала в Испанию и долгое время не возращалась обратно вместе с Потапом, но в конечном итоге нашла силы приехать в Украину.

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