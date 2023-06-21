Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, решила похвалиться своими украшениями и поднять нейтральную тему. После интервью Маше Ефросининой, Каменских также получила много реакций, не обошлось без критики.

«Магия чувств – это мир, где один человек способен исцелить все раны в душе другого. Но это возможно только тогда, когда мы открываем свое сердце. Позвольте свету в ваших глазах стать ярче, а сердцу – заполниться чувствами» - написала Каменских, показав свои украшения.

Не обошлось в сети без критики, после возвращения артистки в Украину она часто сталкивается с подобным:

«Вы такая лживая и наигранная. Посты ни о чем. Набор бессодержательных слов. Суть – оторванная от реалий. Отписка; для чего оскорблять людей, да еще в такое нелегкое для нас все время;

Если человек претендует на статус "лидера мнений", то должен уметь четко выражаться и подкреплять свои мысли делами. Ну, здесь не дано. Ни о чем. Отписка; Не люблю эту фирму…цены в 3 раза выше, а качество не очень хорошее! Все эти ихные скидки лохотрон!».

Ранее Настя Каменских поделилась своими мыслями: "Каждый человек рождается уникальным и особенным, с бесчисленными возможностями и потенциалом. Важно принимать себя таким, каким ты есть, со всеми своими преимуществами и недостатками".

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