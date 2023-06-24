Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, а на днях дала скандальное интервью у Маши Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских показала в сети необычное видео с намеком, в котором появилась в необычном образе.

Как известно, на днях вышло большое интервью, в котором Настя Каменских откровенно рассказала о том, как сильно переживала за Украину, сидя в Испании. В искренность звезды поверили не все украинцы, а ее образ, слова и поведение во время интервью вызвало волну насмешек и мэмов.

В этот раз Настя Каменских выложила в сети видео, на котором как бы намекнула хейтерам, что стоит замолчать. Звезда появилась в роскошном образе – с укладкой, макияжем и строгим видом. Она в длинных черных перчатках обвила шею белой скульптуры и одним движением как бы прикрыла ей рот, требуя замолчать.

В подписи к публикации Настя Каменских ничего не написала, оставила лишь сердечко-эмодзи. Зато пользователи тут же принялись обсуждать ее новое видео:

"Я же и написал, что ей алкоголь не нужен. Я же не написал, что она не красивая".

"Люблю эту певицу, но в интервью не поверила ни одному слову".

"Настена, что ж ты у Ефросининой так опозорилась".

"Всем хейтерам показала, что пора уже закрыть рот, браво".

"Как-то состарилась Настя".

"А почему не волонтерила?".

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