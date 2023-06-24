Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно завершила гастрольный тур по украинским городам, а на днях дала скандальное интервью у Маши Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских показала в сети необычное видео с намеком, в котором появилась в необычном образе.
Как известно, на днях вышло большое интервью, в котором Настя Каменских откровенно рассказала о том, как сильно переживала за Украину, сидя в Испании. В искренность звезды поверили не все украинцы, а ее образ, слова и поведение во время интервью вызвало волну насмешек и мэмов.
В этот раз Настя Каменских выложила в сети видео, на котором как бы намекнула хейтерам, что стоит замолчать. Звезда появилась в роскошном образе – с укладкой, макияжем и строгим видом. Она в длинных черных перчатках обвила шею белой скульптуры и одним движением как бы прикрыла ей рот, требуя замолчать.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Есть погибшие, много раненых: известны последствия страшной атаки на Киев
Россиянам отомстили за ракетные атаки, небо почернело: "Не будет покоя!"
"Сочувствую, это ужас": как сегодня выглядит место трагедии в Киеве, горе пришло во многие семьи
На что готов путин ради сохранения Крыма: "Целенаправленно готовиться к этому..."
В подписи к публикации Настя Каменских ничего не написала, оставила лишь сердечко-эмодзи. Зато пользователи тут же принялись обсуждать ее новое видео:
"Я же и написал, что ей алкоголь не нужен. Я же не написал, что она не красивая".
"Люблю эту певицу, но в интервью не поверила ни одному слову".
"Настена, что ж ты у Ефросининой так опозорилась".
"Всем хейтерам показала, что пора уже закрыть рот, браво".
"Как-то состарилась Настя".
"А почему не волонтерила?".
Последние новости Украины:
Напомним, Юрий Ткач, Цибульская и другие отреагировали на Козловского в ВСУ: "Я не понимаю...".
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов", ранее высмеяв украинцев, сделала неожиданное заявление: "Этот день настал".
Также Politeka писала, что Монатик, отказавшись переводить песни на украинский, начал поучать Дантеса: "Уже все знают".