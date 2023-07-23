Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась домашним летним фото и решила немного высказаться на популярную тему. Однако простой кадр Каменских без макияжа и яркого образа сразу же раскритиковали в сети.

«Выходные - это отличная возможность отдохнуть от обыденности и сделать то, что так давно планировали, но не находили времени: прогуляться по парку, насладиться свежим воздухом, встретиться с друзьями, начать читать любимую книгу.

Запланируйте для себя что-то особенное и наслаждайтесь каждой минутой, сейчас это как никогда важно» - пишет Каменских.

«Не та уже Настя, потеряла весь шарм с дедом Потапом; а морщинки под глазами виднеются, так это же наверное с операцией.. а без нее интересно как бы выглядела)); Настя ляпни что-то патриотическое, так сказать сыграй; Опозорилась ты Настя по полному со своим Потапом…

Сидим дома, потому что война! Так вы можете отдохнуть, у Вас ее нет; Что на голове, что в голове, одно и то же))); Потап уже в Одессе. Он уже в Украине. Пора быть близнецами».

Ранее Каменских поделилась своими мыслями о тотальном контроле в жизни. Она отметила, что в течение многих лет испытывала необходимость контролировать каждый аспект своей жизни. Однако, после мудрых и осознанных ответов, полученных от своих поклонников, Каменских решила изменить свое отношение.

Каменских признала, что постоянное стремление к контролю отнимает много времени и энергии, а также мешает испытывать настоящую радость и спонтанность.

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