Телеведуча Маша Єфросиніна потрапила у скандал за Юрієм Горбуновим, який збирався за кілька десятків мільйонів державних коштів знімати комедійний серіал. Єфросиніна спробувала пояснити, що так агресивно реагувати не обов'язково, проте всі виправдання сильно розлютили українців, навіть більше, ніж раніше.

Так, колишня подруга Горбунова, Маша Єфросиніна, опублікувала пост у Instagram. У пості вона не згадала свого друга-продюсера, але наголосила, що не бажає втягуватися у "срачі".

Після публікації, на Єфросініну чекав сплеск негативних коментарів. Вона вирішила відповісти на них і запевнила, що має своє життя і турботи.

Єфросиніна зазначила, що кожного разу, коли вона висловлює свою правду та незгоду, її критикують, але вона не хоче показувати агресію у відповідь. Вона вважає, що така поведінка може призвести до психологічних проблем.

"Але я бачу ще ментальну смерть тут у нас, в тилу. Кожен день бачу живих жінок і дітей, убитих усередині. Бачу, що підідець країні, як живому організму, вже прийшов до нас. Ми чуємо визнання в спробах суїцидів, небажанні щось робити, бачимо апатію і виснаження, тому що сльози і крики від розпачу" - заявила Єфросиніна.

«Це не срач, це справедливе обурення людей, які не бажають, щоб їх промовляли! якщо ми закриватимемо очі на всі ці закидання, то ми як решка терпітимемо; Чи можна мені пакетик? Так захотілося рвати. Навіщо писати цю х*рь? Краще тупо мовчати, чесно;

У ваші соплі та награну «відкритість і щирість» вірить напевно тільки наївний зараз; На Вас чекає участь Горбунова. Краще вчасно промовчати; Людям набридло, що їх тримають за «тупий бидло». Це вершина гори, яку ми знаємо;

Боже, яка маячня! Одна лірика…; Браво, відтепер шматок лайна з вентилятора на вашій голові! Культурна еліта показала своє справжнє обличчя – кожен своє!».

Останні новини України:

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.