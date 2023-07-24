Телеведущая Маша Ефросинина угодила в скандал вслед за Юрием Горбуновым, который собирался за несколько десятков миллионов государственных средств снимать комедийный сериал. Ефросинина попыталась объяснить, что столь агрессивно реагировать не обязательно, однако все оправдания сильно разозлили украинцев, даже больше, чем раньше.

Так, бывшая подруга Горбунова, Маша Ефросинина, опубликовала пост в Instagram. В посте она не упомянула своего друга-продюсера, но подчеркнула, что не желает втягиваться в "срачи".

После публикации, Ефросинину ожидал всплеск негативных комментариев. Она решила ответить на них и заверила, что у нее своя жизнь и заботы.

Ефросинина отметила, что каждый раз, когда она выражает свою правду и несогласие, ее критикуют, но она не хочет показывать агрессию в ответ. Она считает, что такое поведение может привести к психологическим проблемам.

"Но я вижу еще ментальную смерть здесь у нас, в тылу. Каждый день вижу живых женщин и детей, убитых внутри. Вижу, что пи*дец стране, как живому организму, уже пришел к нам. Мы слышим признание в попытках суицидов, нежелании что-то делать, видим апатию и истощение, слезы и крики от отчаяния.. просто потому, что война все унесла, кроме жизни" - заявила Ефросинина.

«Это не срач, это справедливое возмущение людей, не желающих, чтобы их проговаривали! если мы будем закрывать глаза на все эти забросы, то мы как р*шка будем терпеть; Можно мне пакетик? Так рвать захотелось. К чему писать эту х*рь? Лучше тупо молчать, честно;

В ваши сопли и наигранную «открытость и искренность» верит наверное только наивный сейчас; Вас ждёт участие Горбунова. Лучше вовремя умолчать; Людям надоело, что их держат за «тупое быдло». Это вершина горы, которую мы знаем;

Боже, какой бред! Одна лирика…; Браво, отныне кусок дерьма с вентилятора на вашей голове!; Культурная элита показала свое настоящее лицо – каждый свое!».

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