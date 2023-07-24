Люди загинули в результаті обвалення даху спортивного залу середньої школи.

Трагедія, яка сколихнула Китай, сталася в місті Ціцікар на північному сході країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

На момент аварії в спортзалі перебувало 19 осіб. Наразі відомо, що чотирьом людям вдалося вибратися з-під завалів.

За даними державних ЗМІ, останню людину, яка потрапила в пастку, знайшли о 10 ранку в понеділок вранці та оголосили мертвою. Отже, на даний момент відомо про 11 жертв.

На момент трагедії в спортзалі тренувалась жіноча волейбольна команда.

Розслідування інциденту триває.

За деякими даними, причиною обвалу міг бути неправильно поставлений будівельний матеріал під назвою перліт, який залишився на даху спортзалу під час будівельних робіт на сусідній будівлі.

В Мережі з’явилися кадри з місця трагедії, на яких можна побачити страшні наслідки падіння даху.

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Таким чином зросла кількість жертв чергового страшного обстрілу з боку ворога.

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