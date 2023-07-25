Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ, вирішив поділитися в мережі кадрами з передової. Після невеликої відпустки Салем повернувся до товаришів і перед черговим завданням вирішив поділитися відео, що надихає.
Ми універсальні солдати. Можемо так, можемо абияк, від зміни місць доданків сума не змінюється. Завдання одне – помста та перемога. Слава Україні» – ділиться Даніель Салем під коротким відео.
Салем також привернув увагу українців, отримавши багато різних коментарів:
«Розумнички! Мочіть цю нечисть за всіх, за материнські сльози, за зруйновані міста; Помста та перемога-і нічого іншого, бережіть себе! Ви наша надія; Нехай Господь оберігає Вас і дає сили у вашій нелегкій справі;
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Наші потужні, то їм!; Ви – найкращі солдати у світі! 🤗 Дякуємо Вам за наш захист!; Красені».
Також Даніель Салем вирішив показати у жартівливій манері свою головну бойову подругу на фронті, з якою він у "відносинах" на передовій. Як і очікувалося, мова зайшла про зброю.
«Все, що вам потрібно знати про мої стосунки» - пише Даніель Салем.
Багато українців зрозуміли гумор Салема, який намагається не сумувати, незважаючи на те, що рідко зустрічається з сім'єю.
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