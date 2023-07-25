Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, решил поделиться в сети кадрами из передовой. После небольшого отпуска Салем вернулся к товарищам и перед очередным заданием решил поделиться вдохновляющим видео.
«Мы универсальные солдаты. Можем так, можем кое-как, от смены мест слагаемых сумма не меняется. Задача одна – месть и победа. Слава Украине» - делится Даниэль Салем под коротким видео.
Салем также привлек внимание украинцев, получив много различных комментариев:
«Умнички! Мочите эту нечисть за всех, за материнские слезы, за разрушенные города; Месть и победа-и ничего другого, берегите себя! Вы наша надежда; Пусть Господь оберегает Вас и дает силы в вашем нелегком деле;
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Наши мощные, так им!; Вы – лучшие солдаты в мире! 🤗 Благодарим Вас за нашу защиту!; Красавчики».
Также Даниэль Салем решил показать в шутливой манере свою главную боевую подругу на фронте, с которой он в "отношениях" на передовой. Как и ожидалось, речь зашла об оружии.
«Все что вам нужно знать о моих отношениях» - пишет Даниэль Салем.
Многие украинцы поняли юмор Салема, который старается не унывать несмотря на то, что редко видится с семьей.
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