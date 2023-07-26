Російські війська не залишають спроб вбити і покалічити якомога більше мирних українців.

Так, внаслідок нових обстрілів Херсонщини загинуло двоє людей, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.

Ще дві людини поранено.

Як повідомляють правоохоронці, ворожі війська знову атакували Бериславський, Каховський та Херсонський райони.

«По житловим кварталами мирних населених пунктів били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА», - розповіли в поліції Херсонщини.

Крім того, російські війська здійснили авіаудари по території сільськогосподарського підприємства у смт Козацьке Каховського району, пошкоджене обладнання.

Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами селаТокарівка Дар’ївської громади на власному подвір’ї загинув 72-річний чоловік.

У місті Берислав під час ворожого артилерійського обстрілу поранено 69-річного місцевого жителя.

А у Херсоні під удар російської армії потрапили райони, розташовані уздовж берега – пошкоджені житлові будинки.

«Вночі військові рф здійснили артилерійський обстріл смт Антонівка. Снаряд потрапив у будинок, внаслідок вибуху загинула 78-річна жінка, її 84-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та садна», - повідомили в поліції про наслідки жахливого нічного удару.

У прокуратурі області повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Стали відомі наслідки нічної атаки ворожих дронів.

Також повідомлялось, що Україну жорстоко атакують інші "Шахеди", вже не іранські.

Крім того, Politeka.net писала, що росіян епічно розбили на важливих позиціях.