Так, внаслідок нових обстрілів Херсонщини загинуло двоє людей, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.
Ще дві людини поранено.
Як повідомляють правоохоронці, ворожі війська знову атакували Бериславський, Каховський та Херсонський райони.
«По житловим кварталами мирних населених пунктів били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА», - розповіли в поліції Херсонщини.
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Крім того, російські війська здійснили авіаудари по території сільськогосподарського підприємства у смт Козацьке Каховського району, пошкоджене обладнання.
Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами селаТокарівка Дар’ївської громади на власному подвір’ї загинув 72-річний чоловік.
У місті Берислав під час ворожого артилерійського обстрілу поранено 69-річного місцевого жителя.
А у Херсоні під удар російської армії потрапили райони, розташовані уздовж берега – пошкоджені житлові будинки.
«Вночі військові рф здійснили артилерійський обстріл смт Антонівка. Снаряд потрапив у будинок, внаслідок вибуху загинула 78-річна жінка, її 84-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та садна», - повідомили в поліції про наслідки жахливого нічного удару.
У прокуратурі області повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Стали відомі наслідки нічної атаки ворожих дронів.
Також повідомлялось, що Україну жорстоко атакують інші "Шахеди", вже не іранські.
Крім того, Politeka.net писала, що росіян епічно розбили на важливих позиціях.