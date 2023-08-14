Російські загарбники били по житловим будинкам, в яких спали люди.

Про наслідки пекельної ночі у Херсоні розповіли рятувальники, пише Politeka.net.

«Противник наносив удари по житловим кварталам міста в той час, коли люди спали.

Після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні», - повідомили в ДСНС України.

Гасили пожежі і ліквідовували наслідки обстрілів рятувальники до самого ранку.

За даними Херсонської ОДА, через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди.

Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх шпиталізували.

В Мережі також з’явилися кадри понівеченого новими обстрілами Херсона.

Додамо, сьогодні Херсонщина прощається із солдатом Денисом Малишком, який віддав своє життя за незалежність і свободу України.

Життя Захисника обірвалося 5 серпня поблизу Іванівського, що на Донеччині. Герою було всього 32 роки.

Дениса проведуть в останній путь сьогодні у Зеленівці.

Тим часом стало відомо, що директорці ліцею з Херсонщини, яка взялась впроваджувати освітні стандарти рф повідомлено про підозру.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Білозерської громади підозрювана пішла на співпрацю з ворогом і стала так званим «директором Томинобалковской школы Белозерского муниципального округа» та переєструвала захоплений навчальний заклад в органах окупаційної адміністрації.

Зрадниця впроваджувала стандарти освіти рф, організовувала освітній процес за російськими підручниками, займалась добором працівників та учнів.

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