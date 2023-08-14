Про наслідки пекельної ночі у Херсоні розповіли рятувальники, пише Politeka.net.
«Противник наносив удари по житловим кварталам міста в той час, коли люди спали.
Після обстрілів виникли пожежі в житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському приміщенні», - повідомили в ДСНС України.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Це останній рубіж: ЗСУ сильно прорвалися вперед, якою буде наступна ціль на Донбасі
Масштабна трагедія на Черкащині: з'явилися кадри з місця аварії та дані про загиблих
Коли закінчиться війна: активність бойових дій скоро піде на спад, що відомо
"Голос країни-13", проти Горбунова і Осадчої здійняли бунт: "Міняйте!"
Гасили пожежі і ліквідовували наслідки обстрілів рятувальники до самого ранку.
За даними Херсонської ОДА, через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди.
Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх шпиталізували.
В Мережі також з’явилися кадри понівеченого новими обстрілами Херсона.
Додамо, сьогодні Херсонщина прощається із солдатом Денисом Малишком, який віддав своє життя за незалежність і свободу України.
Життя Захисника обірвалося 5 серпня поблизу Іванівського, що на Донеччині. Герою було всього 32 роки.
Дениса проведуть в останній путь сьогодні у Зеленівці.
Тим часом стало відомо, що директорці ліцею з Херсонщини, яка взялась впроваджувати освітні стандарти рф повідомлено про підозру.
За даними слідства, під час тимчасової окупації Білозерської громади підозрювана пішла на співпрацю з ворогом і стала так званим «директором Томинобалковской школы Белозерского муниципального округа» та переєструвала захоплений навчальний заклад в органах окупаційної адміністрації.
Зрадниця впроваджувала стандарти освіти рф, організовувала освітній процес за російськими підручниками, займалась добором працівників та учнів.
Останні новини України:
Ворог спрямував ракети і дрони на Одещину - з'ясувалися наслідки страшної атаки.
Також повідомлялось про страшну атаку на Запорізьку область.
Нагадаємо також, що зросла кількість жертв підлого ракетного удару по Покровську.