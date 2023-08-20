Екс-суддя кулінарного проекту "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як правильно приготувати шинки на зиму.

Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, що цей рецепт довгий час користувався популярністю. Вона також зазначила, що важливо точно дотримуватись пропорцій інгредієнтів, оскільки вони мають ідеальне співвідношення.

Інгредієнти (на 3 банки об'ємом 1 літр):

1,8-2 кілограми кабачків

10-12 зубчиків часнику

60 горошин чорного перцю

3 лаврові листи

Пучок кропу

Гострий перець

Для розсолу:

1,5 літра води

190 грам цукру

70 грам солі

190 мл 9% оцту

Приготування:

Виберіть молоді кабачки з невеликим насінням. Очистіть їх від плодоніжок і наріжте кільцями. Нагрійте воду у чайнику, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

У кожну банку покладіть 3-4 гілочки кропу, по одному лавровому листку, шматочку гострого перцю і 2-3 зубчики часнику. Додати 5 горошин чорного перцю. Щільно покладіть порізані кабачки в банки.

Також "Мастер Шеф" Литвинова радить, залийте кабачки окропом, накрийте банки чистими кришками та залиште на 10 хвилин. Після цього злийте окріп і залийте окропом. Покрийте банки кришками та залиште на 10 хвилин.

Поки кабачки настоюються, приготуйте розсіл: доведіть 1,5 літра води до кипіння, додайте цукор та сіль. Насамкінець, додайте оцет і доведіть розсіл до кипіння, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

Злийте окріп з кабачків і залийте їх розсолом до верху банок. Щільно закрийте кришками, переверніть банки, укутайте їх ковдрою і дайте охолонути, радить "Мастер Шеф" Литвинова. Кабачки будуть готові до вживання за тиждень.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "Мастер Шеф" дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.