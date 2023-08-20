Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, що цей рецепт довгий час користувався популярністю. Вона також зазначила, що важливо точно дотримуватись пропорцій інгредієнтів, оскільки вони мають ідеальне співвідношення.

Майстер Шеф, скріншот Ютуб

Інгредієнти (на 3 банки об'ємом 1 літр):

  • 1,8-2 кілограми кабачків
  • 10-12 зубчиків часнику
  • 60 горошин чорного перцю
  • 3 лаврові листи
  • Пучок кропу
  • Гострий перець

Для розсолу:

  • 1,5 літра води
  • 190 грам цукру
  • 70 грам солі
  • 190 мл 9% оцту

Приготування:

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Виберіть молоді кабачки з невеликим насінням. Очистіть їх від плодоніжок і наріжте кільцями. Нагрійте воду у чайнику, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

У кожну банку покладіть 3-4 гілочки кропу, по одному лавровому листку, шматочку гострого перцю і 2-3 зубчики часнику. Додати 5 горошин чорного перцю. Щільно покладіть порізані кабачки в банки.

Також "Мастер Шеф" Литвинова радить, залийте кабачки окропом, накрийте банки чистими кришками та залиште на 10 хвилин. Після цього злийте окріп і залийте окропом. Покрийте банки кришками та залиште на 10 хвилин.

Майстер Шеф, скріншот Ютуб

Поки кабачки настоюються, приготуйте розсіл: доведіть 1,5 літра води до кипіння, додайте цукор та сіль. Насамкінець, додайте оцет і доведіть розсіл до кипіння, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

Злийте окріп з кабачків і залийте їх розсолом до верху банок. Щільно закрийте кришками, переверніть банки, укутайте їх ковдрою і дайте охолонути, радить "Мастер Шеф" Литвинова. Кабачки будуть готові до вживання за тиждень.

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