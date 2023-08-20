Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, що цей рецепт довгий час користувався популярністю. Вона також зазначила, що важливо точно дотримуватись пропорцій інгредієнтів, оскільки вони мають ідеальне співвідношення.
Інгредієнти (на 3 банки об'ємом 1 літр):
- 1,8-2 кілограми кабачків
- 10-12 зубчиків часнику
- 60 горошин чорного перцю
- 3 лаврові листи
- Пучок кропу
- Гострий перець
Для розсолу:
- 1,5 літра води
- 190 грам цукру
- 70 грам солі
- 190 мл 9% оцту
Приготування:
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Виберіть молоді кабачки з невеликим насінням. Очистіть їх від плодоніжок і наріжте кільцями. Нагрійте воду у чайнику, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.
У кожну банку покладіть 3-4 гілочки кропу, по одному лавровому листку, шматочку гострого перцю і 2-3 зубчики часнику. Додати 5 горошин чорного перцю. Щільно покладіть порізані кабачки в банки.
Також "Мастер Шеф" Литвинова радить, залийте кабачки окропом, накрийте банки чистими кришками та залиште на 10 хвилин. Після цього злийте окріп і залийте окропом. Покрийте банки кришками та залиште на 10 хвилин.
Поки кабачки настоюються, приготуйте розсіл: доведіть 1,5 літра води до кипіння, додайте цукор та сіль. Насамкінець, додайте оцет і доведіть розсіл до кипіння, додає "Мастер Шеф" Литвинова.
Злийте окріп з кабачків і залийте їх розсолом до верху банок. Щільно закрийте кришками, переверніть банки, укутайте їх ковдрою і дайте охолонути, радить "Мастер Шеф" Литвинова. Кабачки будуть готові до вживання за тиждень.
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