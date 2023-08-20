Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, этот рецепт долгое время пользовался популярностью. Она также отметила, что важно точно соблюдать пропорции ингредиентов, так как они имеют идеальное соотношение.
Ингредиенты (на 3 банки объемом 1 литр):
- 1,8-2 килограмма кабачков
- 10-12 зубчиков чеснока
- 60 горошин черного перца
- 3 лавровых листа
- Пучок укропа
- Острый перец
Для рассола:
- 1,5 литра воды
- 190 грамм сахара
- 70 грамм соли
- 190 мл 9% уксуса
Приготовление:
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Выберите молодые кабачки с небольшими семенами. Очистите их от плодоножек и нарежьте кольцами. Нагрейте воду в чайнике, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В каждую банку положите 3-4 веточки укропа, по одному лавровому листу, кусочку острого перца и 2-3 зубчика чеснока. Добавьте 5 горошин черного перца. Плотно уложите порезанные кабачки в банки.
Также "Мастер Шеф" Литвинова советует, залейте кабачки кипятком, накройте банки чистыми крышками и оставьте на 10 минут. После этого слейте кипяток и залейте свежим кипятком. Покройте банки крышками и оставьте на 10 минут.
Пока кабачки настаиваются, приготовьте рассол: доведите 1,5 литра воды до кипения, добавьте сахар и соль. Под конец, добавьте уксус и доведите рассол до кипения, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Слейте кипяток с кабачков и залейте их рассолом до самого верха банок. Плотно закройте крышками, переверните банки, укутайте их одеялом и дайте остыть, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Кабачки будут готовы к употреблению через неделю.
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