Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить кабачки на зиму.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, этот рецепт долгое время пользовался популярностью. Она также отметила, что важно точно соблюдать пропорции ингредиентов, так как они имеют идеальное соотношение.

Ингредиенты (на 3 банки объемом 1 литр):

1,8-2 килограмма кабачков

10-12 зубчиков чеснока

60 горошин черного перца

3 лавровых листа

Пучок укропа

Острый перец

Для рассола:

1,5 литра воды

190 грамм сахара

70 грамм соли

190 мл 9% уксуса

Приготовление:

Выберите молодые кабачки с небольшими семенами. Очистите их от плодоножек и нарежьте кольцами. Нагрейте воду в чайнике, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В каждую банку положите 3-4 веточки укропа, по одному лавровому листу, кусочку острого перца и 2-3 зубчика чеснока. Добавьте 5 горошин черного перца. Плотно уложите порезанные кабачки в банки.

Также "Мастер Шеф" Литвинова советует, залейте кабачки кипятком, накройте банки чистыми крышками и оставьте на 10 минут. После этого слейте кипяток и залейте свежим кипятком. Покройте банки крышками и оставьте на 10 минут.

Пока кабачки настаиваются, приготовьте рассол: доведите 1,5 литра воды до кипения, добавьте сахар и соль. Под конец, добавьте уксус и доведите рассол до кипения, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Слейте кипяток с кабачков и залейте их рассолом до самого верха банок. Плотно закройте крышками, переверните банки, укутайте их одеялом и дайте остыть, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Кабачки будут готовы к употреблению через неделю.

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