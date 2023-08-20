Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, показав реальне життя військових поза камерами.

Український телеведучий Даніель Салем , який вирушив на службу до ЗСУ, продовжує показувати свої будні у соціальній мережі Інстаграм. Як відомо, зірка пісенного шоу залишила роботу в Одесі та інші заняття для того, щоб бути разом із товаришами на передовій.

Цього разу Салем показав типові вечори військових поза камерами та після бойових завдань. В одному приміщенні і всі поряд, вони сплять з товаришами, поки вони мають на цей час. Даніель Салем раніше зізнався, що після побаченого на передовій йому доведеться кілька місяців ходити до психолога, адже іноді він прокидається від страшних кошмарів.

«Нехай Господь береже вас і ваш сон. Дуже дякую за те, що захищаєте наші сім'ї; Безмежна подяка вам, хлопці, за наш захист! Тихої ночі; Дякую вам хлопці за наш тихий сон, низький уклін; Які ви сильні, це щось нереальне» - підтримують Салема в мережі.

На іншому відео, опублікованому Салемом, знято кадри його знахідки в колі бойових товаришів. У своєму посту він висловив свою прихильність до України і наголосив, що він щасливий, що доля звела його із цією землею.

Салем також надав відеоматеріал, який показує його на бойовій позиції.

Під постом українці висловили вдячність Салему за його мужність у захисті України зі зброєю в руках, а також висловили захоплення українськими захисниками.

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