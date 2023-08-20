Украинский телеведущий Даниэль Салем, который отправился на службу в ВСУ, продолжает показывать свои будни в социальной сети Инстаграм. Как известно, звезда песенного шоу оставил работу в Одессе и другие занятия для того, чтобы быть вместе с товарищами на передовой.
В этот раз Салем показал типичные вечера военных вне камер и после боевых заданий. В одном помещении и все рядом, они спят с товарищами, пока у них есть на это время. Даниэль Салем ранее признался, что после увиденного на передовой ему самому придется несколько месяцев ходить к психологу, ведь иногда он просыпается от страшных кошмаров.
«Пусть Господь хранит вас и ваш сон. Большое спасибо за то, что защищаете наши семьи; Безграничная благодарность вам, ребята, за нашу защиту! Тихой ночи; Спасибо вам ребята за наш тихий сон, низкий поклон; Какие же вы сильные, это нечто нереальное» - поддерживают Салема в сети.
На другом видео, опубликованном Салемом, запечатлены кадры его находки в кругу боевых товарищей. В своем посте он выразил свою привязанность к Украине и подчеркнул, что он счастлив, что судьба свела его с этой землей.
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Салем также предоставил видеоматериал, который показывает его на боевой позиции.
Под постом украинцы выразили свою признательность Салему за его мужество в защите Украины с оружием в руках, а также выразили восхищение украинскими защитниками.
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