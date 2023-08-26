Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, показав свої будні перед роботою.

Український телеведучий Даніель Салем , який вирушив на службу до ЗСУ, продовжує ділитися у соціальній мережі Інстаграм різними кадрами. Іноді Салем намагається розповісти про свою службу, щоби привернути увагу і поспілкуватися з українцями.

На цей раз Даніель Салем показав, як ще без форми готується знову вирушити на передову. Причому не міг не пожартувати Салем про свою "бойову подругу" - кулемет, який раніше показував і розповів, скільки часу проводить на передовій.

«На працю як на свято! Особливо коли такий день! Із Днем Незалежності, моя Україна» - написав Салем, викладаючи коротке відео.

Українці в Інстаграм одразу потримали його:

«Даніель; обожнюю тебе, дякую тобі за можливість святкувати цей день (ну як святкувати - якщо чесно, вмиватися сльозами) ... тому що хочеться як тоді ... тримайтеся хлопці; Зі святом! Слава Україні та нашим Героям Слава та подяка за захист; Зі святом і дуже дякую за все, що ви робите для нашої країни».

Також Даніель Салем показав типові вечори військових поза камерами та після бойових завдань. В одному приміщенні і всі поряд, вони сплять з товаришами, поки вони мають на цей час.

Даніель Салем раніше зізнався, що після побаченого на передовій йому доведеться кілька місяців ходити до психолога, адже іноді він прокидається від страшних кошмарів.

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