Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, показал свои будни перед работой.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который отправился на службу в ВСУ, продолжает делиться в социальной сети Инстаграм различными кадрами. Иногда Салем старется рассказать о своей службе, чтобы привлечь внимание и пообщаться с украинцами.

В этот раз Даниэль Салем показал, как еще без формы готовится снова отправиться на передовую. Причем не мог не пошутить Салем о своей "боевой подруге" - пулемете, который ранее показывал и рассказал, сколько времени проводит на передовой.

«На работу как на праздник! Особенно, когда такой день! С Днем Независимости, моя Украина» - написал Салем, выкладывая короткое видео.

Украинцы в Инстаграм сразу подержали его:

«Даниэль; обожаю тебя, спасибо тебе за возможность праздновать этот день (ну как праздновать – если честно, умываться слезами)… потому что хочется как тогда… держитесь ребята;С праздником! Слава Украине и нашим Героям Слава и благодарность за защиту; С праздником и сильно спасибо за все, что вы делаете для нашей страны».

Также Даниэль Салем показал типичные вечера военных вне камер и после боевых заданий. В одном помещении и все рядом, они спят с товарищами, пока у них есть на это время.

Даниэль Салем ранее признался, что после увиденного на передовой ему самому придется несколько месяцев ходить к психологу, ведь иногда он просыпается от страшных кошмаров.

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