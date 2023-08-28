Переможець реаліті-шоу «Холостячка», стендап-комік, ведучий та екс-сценарист Кварталу 95 Олександр Еллерт не зміг стримати емоцій після чергової порції звинувачень на свою адресу.

Сьогодні переможець шоу «Холостячка» та колишній обранець актриси Ксенії Мішиної Олександр Еллерт перебуває у США.

Раніше Еллерт стверджував, що країну він залишив "через кордон зі штампом у паспорті".

Причину виїзду Еллерт назвав ухильно – "особистою, офіційною плюс/мінус". Еллерт також зізнавався, що не співпрацює із "Кварталом-95" з 2020 року.

У США Олександр Еллерт відкрив бізнес із продажу сірників преміум сегменту, зроблених вручну з "унікального дерева" з Перу. У свою чергу, Ксенія Мішина, яка залишається в Україні, просить більше ніколи не асоціювати себе з ім'ям колишнього.

Днями Олександр Еллерт поділився своїми враженнями від концерту-святкування Дня Незалежності України у Лос-Анджелесі:

«Якщо порівняти з минулим роком, то стає трохи прикро… Коли людей менше, автоматично і допомоги теж. Адже це не зустріч випускників, на такі заходи треба приходити...».

Чергова поява Еллерта в соцмережах спровокувала на його адресу чергову порцію критики:

«Як же убого виглядаєте, сцикопіхота на чолі з ямою, потапом та іншою компанією сцикунів»,

«Зате живий, йопта»,

«А чому ви не проводите такі заходи в Україні, ми б із задоволенням прийшли, відволіклися від тривог, ракет і задонатили, чи вам наша публіка не цікава? Ви вирішили любити батьківщину здалека, так надійніше і міцніше? Хто підтримуватиме хлопців концертами на фронті, людей переселенців. Що було б з країною, якби всі мужики виявилися як Яма і ви? Я думаю, вам не довелося б розмовляти українською та збирати гроші в Америці. Приїжджайте, ми із задоволенням відвідаємо ваші заходи, якщо, звичайно, вам не страшно?»,

«В Україні ж ракети, шахеди, повістку можуть вручити»,

«Пише людина, яка виїхала «в тур за дронами» за офіційним дозволом на виїзд під час воєнного стану, і залишилася там, сумно йому…» .

Реагуючи на критику, Еллерт запевнив, що ніколи нічого не порушував і перейшов на грубість:

«…Я ніколи нічого не порушував. Тому ваш гидкий коментар про дрони, засуньте собі в дупку».

Деякі коментатори порадили Еллерту не звертати уваги на критику та блокувати недругів.

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