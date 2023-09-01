Новий день у Росії починається з паніки.

Як повідомляють російські ЗМІ та паблики, у московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план «Килим».

У Внуково затримано 16 рейсів та 6 скасовано, у Домодєдово — скасовано 14 рейсів та 19 затримано.

План "Килим", нагадаємо, вводиться у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об'єкти.

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, ППО біля Люберців збила БПЛА, який рухався у бік обласного центру. Постраждалих нібито немає, а екстрені служби вже працюють на місці падіння уламків.

Тим часом губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що місто Курчатов, в якому розташована Курська АЕС, було атаковане двома українськими БПЛА.

"Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються", - додав російський чиновник.

«Війна прийшла до Росії. Слава ЗСУ!»,

«Просто грозовий фронт. Нельотна погода…»,

«Ви розв'язали війну і тепер вона на вашій території»,

«Тривожні валізки збирайте!» , - коментують у Мережі переполох у російських аеропортах.

Додамо, БПЛА стали головним технологічним досягненням України.

Як повідомляло видання The New York Times, у країні розробляють близько 5-6 моделей безпілотників із дальністю польоту понад 1000 кілометрів.

«Ми є свідками абсолютно нового типу війни, можливо, навіть нової теорії війни з використанням безпілотників.

Недорогий дрон може вразити дуже дорогий об'єкт.

Те, що ми бачимо зараз – перші, ранні пташки можливості завдання ударів углиб Росії», - заявив в інтерв'ю колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, уточнивши, що офіційно підтвердити інформацію про те, що по РФ літають саме українські дрони, не може.

Також у Мережі з'явилися нові супутникові знімки Псковського летовища після атаки безпілотників.

Збитки орієнтовно становлять близько 200 мільйонів доларів.

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Також повідомлялося, що рятувальники розбирають завали після нового страшного удару.

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