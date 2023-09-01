Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КМВА .

«Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости», - отметили в КГВА.

Также отмечается, что решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

"Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - призвали в КГВА.

Напомним, в Украине из 13 тысяч школ часть начнет учебный год в дистанционном или смешанном форматах.

Такое решение принято из соображений безопасности.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков.

По его словам, с сентября 2,5 тысячи заведений среднего образования будут работать дистанционно. Речь идет, в частности, о школах, перемещенных с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Сташков отметил, что из 13 тысяч школ, которые в целом функционируют по Украине, на 1 сентября 6,5 тысяч будут работать в обычном формате, 3,8 тысяч школ - в смешанном.

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