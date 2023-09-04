Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА, у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик.
«У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг», - повідомили в ОДА про стан дитини.
Доставили до лікарні хлопчика у стані середньої тяжкості.
«Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя», - наголосили в ОДА.
Додамо, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По Херсону ворог випустив 10 снарядів.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні», - розповіли в ОДА про наслідки нових атак.
На жаль, є поранені і загиблий.
«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, з них - 1 дитина», - повідомляли в Херсонській ОДА.
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