Пасажирський літак «Уральських авіаліній», що виконує рейс із Сочі до Омська, подав сигнал тривоги.

Про це, як повідомляють російські ЗМІ, свідчать дані Flightradar. Літак летів із Сочі до Омська, на борту рейсу «Уральських авіаліній» 170 пасажирів, у тому числі 23 дитини.

За неофіційними даними, літак подавав сигнал тривоги через відмову гідросистеми. Екіпаж планував здійснити посадку в аеропорту Новосибірська, але незабаром зник з радарів.

Як виявилося, літак здійснив екстрену посадку на ґрунт у сільській місцевості недалеко від Новосибірська.

Стверджується, що постраждалих немає, літак відправлено на запасний майданчик з технічних причин.

Нагадаємо, 2 березня 2022 року світові виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Було зупинено постачання запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній із РФ.

Російські літаки продовжують польоти з деталями та компонентами, термін придатності яких минув.

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