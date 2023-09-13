Місцеві паблики повідомляють про атаку, пише Politeka.net.

Місцева влада стверджує, що вона була ракетна.

На даний момент відомо про сильну пожежу на судноремонтному заводі.

"Це капець, я на північному боці живу, чула, як над нами пройшли ракети у бік бухти - і піпець, як загуркотіло... 3 або 4 ракети пройшло",

«Заводу кінець, там стояли БДК та підводний човен» , - пишуть у соцмережах місцеві.

Постраждали 24 особи, четверо з них - у стані середнього ступеня важкості.

За словами так званого губернатора Михайла Развозжаєва, пожежі присвоєно 4 клас.

Тим часом місцеві паблики повідомляють про чергові вибухи у Севастополі. Місцеві жителі стверджують, що гучні звуки лунають у районі Стрілецької бухти.

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

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