Російські загарбники завдають ударів по території України, повідомляється про сильні вибухи.

Зокрема, страшні вибухи гримлять у Києві, пише Politeka.net.

«Вибухи в місті. Працює ППО Залишайтеся в укриттях!», -попередив мешканців Києва мер Віталій Кличко.

За деякими даними, в Святошинському районі після вибуху зникло світло. Також повідомляється, що в одному з районів після падіння уламків сталося займання.

"Вибух у Дарницькому районі. Всі служби слідують на місце. Також виклик у Голосіївській район", - повідомив Кличко.

Мер також підтвердив зникнення світла в Святошинському районі:

"У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби працюють".

Під обстрілом також знаходиться і Харків. Попередньо, удару завдано балістичними ракетами.

Вибухи гримлять і у Хмельницькому.

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Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.

Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.