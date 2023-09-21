Зокрема, страшні вибухи гримлять у Києві, пише Politeka.net.
«Вибухи в місті. Працює ППО Залишайтеся в укриттях!», -попередив мешканців Києва мер Віталій Кличко.
За деякими даними, в Святошинському районі після вибуху зникло світло. Також повідомляється, що в одному з районів після падіння уламків сталося займання.
"Вибух у Дарницькому районі. Всі служби слідують на місце. Також виклик у Голосіївській район", - повідомив Кличко.
Мер також підтвердив зникнення світла в Святошинському районі:
"У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби працюють".
Під обстрілом також знаходиться і Харків. Попередньо, удару завдано балістичними ракетами.
Вибухи гримлять і у Хмельницькому.
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