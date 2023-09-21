Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

«Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте», – рассказали в МВД.

В свою очередь глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что в здании гостиницы могло находиться до 23 человек. Точное количество пока неизвестно, потому что администратор гостиницы, которая тоже находилась в здании, сейчас в больнице.

"Еще несколько человек могут быть под завалами", - уточнил Табурец.

Ранее стало известно, что в результате удара по гостинице пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы трудятся на месте.

«Среди пострадавших – один человек в тяжелом состоянии. У него повреждения позвоночника серьезные, ранения головы. У остальных, по мнению медиков, легкие повреждения. Также психологические травмы, так как очень мощный взрыв был. Рядом также повреждение окон, в соседних домах», – рассказал Табурец о последствиях атаки на Черкассы.

Однако больше обращений по поводу пострадавших пока не поступало.

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