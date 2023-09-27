У Мережі з'явилися кадри аварії літака, на борту якого нібито були найманці ПВК «Вагнер».

На записі, опублікованому в Мережі, зафіксовано нібито посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі 23 вересня 2023 року.

Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув.

Жертвами аварії стали 140 осіб, більшість – найманці ПВК «Вагнер», а також військовослужбовці Малі та екіпаж із семи осіб.

Раніше представник оперативної групи Збройних сил Німеччини, представленої в Малі в рамках місії ООН МІНУСМА підтвердив, що в Малі розбився літак Іл-76, внаслідок чого, ймовірно, загинули малийські військові та найманці «Вагнер».

Водночас, за даними представника аеропорту, літак був "перевантажений". Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Зазначимо, що аеропортом Гао користуються як малийські солдати і військовослужбовці місії ООН зі стабілізації в Малі, так найманці ПВК "Вагнер",

«… Багато з них за покликом Пригожина наприкінці червня залишили Україну, повернувшись до Африки, але для карми та відплати кордонів не існує»,

«За Луганськ. Карма»,

«Не вистачило смуги?»,

«Посадка з перельотом. Бумеранг наздогнав»,

«Концерти Кобзона у Малі. Не перемикайтеся»,

«Карма ні до чого. Зараз вагнерівців зачищають по всіх фронтах»,

"До Пригожина вирушили" - коментують користувачі Мережі.

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