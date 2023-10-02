Так, кількість жертв обстрілів окупантів продовжує зростати, пише Politeka.net.

Як розповіли в поліції Донеччини, лише протягом останньої доби окупанти завдали по цивільному населенню більше двадцяти ударів.

Ворог гатив з усього підряд - застосував авіацію, ЗРК «С-300», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію, танки. Під безжальним вогнем знаходились Авдіївка, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Костянтинівка, Нове, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Торське.

Так, на Костянтинівку війська рф скинули авіабомбу «ФАБ-250». Внаслідок вибуху пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, підприємство.

Донецька область, війна

Донецька область, війна

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили 4 людей, серед них - 17-річна дитина. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків.

Також повідомляється, що внаслідок ракетних обстрілів загинула людина в Авдіївці. Ще одного цивільного мешканця росіяни вбили в Торському.

Зі «Смерчів» загарбники накрили село Нове. Там внаслідок атак відомо про одного пораненого.

По Олександро-Калиновому росія вдарила із ЗРК «С-300». Як наслідок - пошкоджено багатоквартирний будинок і 8 приватних осель.

Донецька область, війна

Додамо, що ворог продовжує знищувати Херсон. Так, під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу.

«Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний», - розповіли в Херсонській ОДА.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Також відомо про четвертого потерпілого. На щастя, його травми нетяжкі.

Херсон, наслідки атаки

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