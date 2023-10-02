Так, кількість жертв обстрілів окупантів продовжує зростати, пише Politeka.net.

Як розповіли в поліції Донеччини, лише протягом останньої доби окупанти завдали по цивільному населенню більше двадцяти ударів.

Ворог гатив з усього підряд - застосував авіацію, ЗРК «С-300», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію, танки. Під безжальним вогнем знаходились Авдіївка, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Костянтинівка, Нове, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Торське.

Так, на Костянтинівку війська рф скинули авіабомбу «ФАБ-250». Внаслідок вибуху пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, підприємство.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по селу Кіндратівка, поранили 4 людей, серед них - 17-річна дитина. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків.

Також повідомляється, що внаслідок ракетних обстрілів загинула людина в Авдіївці. Ще одного цивільного мешканця росіяни вбили в Торському.

Зі «Смерчів» загарбники накрили село Нове. Там внаслідок атак відомо про одного пораненого.

По Олександро-Калиновому росія вдарила із ЗРК «С-300». Як наслідок - пошкоджено багатоквартирний будинок і 8 приватних осель.

Додамо, що ворог продовжує знищувати Херсон. Так, під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу.

«Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний», - розповіли в Херсонській ОДА.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Також відомо про четвертого потерпілого. На щастя, його травми нетяжкі.

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