Саме в ці хвилини росіяни обстрілюють велике українське місто.

Як повідомляє Politeka.net, почалася атака на Харків.

«Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста», - йдеться у терміновому повідомленні мера Харкова Ігоря Терехова.

В Харківській ОДА також закликають мешканців терміново пройти в укриття:

«Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!».

Додамо, згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили ракетою по селу Гроза на Харківщині. Під вогонь потрапило магазин-кафе, де у той час знаходились десятки людей - проходили поминки за військовим.

У МВС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи у с. Гроза Куп’янського району завершено.

"Загинула 51 особа, в тому числі дитина 2017 року народження; 6 осіб отримали травми", - йшлось у повідомленні.

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