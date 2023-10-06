Так, стало відомо, що вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Як зазначається, ворог спрямував більш ніж півдесятка артилерійських снарядів.
Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Легкове авто – знищене. Понівечена лінія електропередач.
На щастя, люди залишились неушкоджені.
Також повідомляється, що під ранок на Дніпропетровщині був збитий ворожий безпілотник.
Крім того, стали відомі перші подробиці нової атаки на Харків.
Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
На даний момент відомо, що троє людей отримали поранення, стан легкий.
«Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель», - розповіла в Харківській ОВА.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Згідно з першими даними, які озвучив мер иіста Ігор Терехов, удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.
Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх.
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Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.
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