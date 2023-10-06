Так, стало відомо, що вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Як зазначається, ворог спрямував більш ніж півдесятка артилерійських снарядів.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Легкове авто – знищене. Понівечена лінія електропередач.

На щастя, люди залишились неушкоджені.

війни, наслідки атак

війна, наслідки атак

Також повідомляється, що під ранок на Дніпропетровщині був збитий ворожий безпілотник.

Крім того, стали відомі перші подробиці нової атаки на Харків.

Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.

На даний момент відомо, що троє людей отримали поранення, стан легкий.

«Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель», - розповіла в Харківській ОВА.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Згідно з першими даними, які озвучив мер иіста Ігор Терехов, удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.

Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх.

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Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.

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