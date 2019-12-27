Голова комітету економістів України Андрій Новак розповів про спекуляції на валютному ринку і спрогнозував курс долара у січні

Новак поговорив з журналістом Politeka Online. Ведуча запитала, хто спекулює на курсі гривні і буде подібне в 20-му році. (Щоб переглянути відео, дострольте сторінку до кінця).

Фахівець упевнений, що спекулюють на ринку долара люди з вільним капіталом. Вони купують долар за гарною ціною, а потім його продадуть, коли гривня впаде.

"Звичайно, перекинеться, так як економічний процес йде без перерви. Ми сидимо, а процес триває. Хто займається? Той, хто володіє вільним капіталом. Чому я зараз запевняю, що зміцнення гривні, яке вже є аномальним по відношенню до стану економіки, навіть з того стану бюджету. Чому це відбувається. Це валютні спекуляції. Яка мета? Зараз скупити якомога більше іноземної валюти, щоб після обвалу курсу гривні її якомога дорожче продати", - сказав Новак.

Ведуча також запитала, коли закінчиться махінації з гривнею і коли чекати падіння гривні. Експерт упевнений, що обвалу варто чекати вже в січні. Адже українці будуть святкувати і це час ідеальне для того, щоб відпустити гривню у вільне падіння. Адже громадяни вже поміняли долари перед святами і не будуть звертати уваги на курс валют.

"Ідеальний час для подібних обвалів, це коли люди чимось зайняті. У нас буде цілий січень свят. Українці святкуватимуть фактично цілий місяць. На місці цих спекулянтів, найвищих державних чинів, НБУ і Уряду, найкраще це робити в січні. Обвалити гривню, коли люди святкують, не дуже звертають на це увагу, адже для святкування потрібні гривні, які вже були обмінені, - підсумував фахівець.

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