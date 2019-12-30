Романенко відкрив гірку правду про дії Кабміну і майбутнє України на 2020 рік

Президенту України Володимиру Зеленському та українцям доведеться пережити дуже складний 2020 рік

Як повідомляють Politeka.net, таку думку висловив політолог і журналіст Юрій Романенко для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт озвучив думку, що 2020 рік буде дуже складним для України і Володимира Зеленського.

"Тому що всі процеси протікають на тлі економічної ситуації. Наприклад, у металургії погіршилася ситуація, а металургія - це 20% нашого прибутку в економіці. Падіння промисловості сталося. Тобто є такі грізні сигнали. Зрозуміло, що все це сталося не через Зеленського, це все пов'язано з попередниками, адже економіка живе в довгих циклах", - зазначив Романенко.

Крім того, політолог зауважив, що Україна перебуває в розбалансованому стані і важко щось змінити в тому положенні, в якому країна зараз знаходиться.

"Тому можна зробити вигляд, що ми робимо, щось дуже серйозне, що сюди підуть інвестиції. Але немає ніяких досягнень", - розповів Романенко.

На його думку, зараз практично нічого не можна змінити, адже влада в нашій країні навіть не хоче побачити і визнати проблеми, які навалились в Україні.

"А визнання проблеми в психології - це вже рішення половини проблеми. Так-от, ми повинні почати називати речі своїми іменами. Війну на сході України ми дефакто програли. В економіці повна ж*па. Наші державні інститути - це повна ж*па. Рішення Кабміну 97% не виконуються. Тому про це потрібно говорити", - підсумував Романенко.

Також раніше повідомлялося, що Юрій Романенко прокоментував новину про те, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка обговорив з т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедиктовою деталі розслідування справ Майдану, а також поговорив про перехід до ДБР слідчих і прокурорів, які займалися цією справою.

На думку Романенка, ця розмова виглядає смішно на тлі новин про те, що Україна віддасть Росії беркутівців, які весь цей час перебували під слідством.

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