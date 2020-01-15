Хакери можуть використовувати будь-яку інформацію проти президента України Володимира Зеленського та його команди

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Використання хакера - це, ніби інструмент, а за ним стоять потужні сили: і технічні, і аналітичні. На даний момент вони працюють у всіх спектрах. Ми працювали і бачили, коли по конкретним політикам атакували по 40-50 позиціях: сімейне та інтимне життя; його бізнес-діяльність; особисті контакти, які можуть його скомпрометувати; конкретні акції, пов'язані з грошима та т.і.", - зазначив експерт.

Він також звернув увагу на те, що хакери можуть використовувати будь-яку інформацію, щоб скомпрометувати людину, яка була "замовлена".

"Хакери шукають інформацію про переміщення грошей в офшори, спеціальні функції контролю, які мають політики. Це супер-компромат. Наприклад, якщо компромат підтвердиться, тоді виходить, що не тільки хтось з політиків пов'язаний з тіньовим бізнесом, але і Зеленський потрапляє в поле зору. Адже виходить, що все робиться в інтересах загальних: команди президента, "95-го Кварталу" або в інтересах самого президента, - стверджує Микола Маломуж.

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