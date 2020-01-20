Президент України Володимир Зеленський опинився в непотрібний час в непотрібному місці під час поїздки в Оман

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив український журналіст і політолог Андрій Пальчевський. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, Зеленський став заручником випадку, коли відвідував Оман. І нагадав, що в той момент в країні не було ні голови СБУ, ні голови ОП.



"Він досить швидко приїхав, але було вже пізно. І ніхто не буде про це пам'ятати. Буде так: Мальдіви Порошенко і Оман Зеленського. Не винен він. Скільки хороших людей отримували ні за що, опинившись в непотрібний час в непотрібному місці.", - вважає він.

Пальчевський підкреслив, що рано чи пізно фарт закінчується і везіння Володимира Зеленського не виняток.

"А якби не фільм? Зеленський той же чоловік. Гідний? Так. Приберіть фільм "Слуга народу" - де був би Зеленський? Ніде. Президентом він би точно не був, ніяких шансів.", - зазначив він.

За його словами риторика Зеленського не змінилася, але людей це стало дратувати.

"Знаєте як Лжедмитрія викинули з вікна в Росії? І у нас би викинули. Царственості немає. Це глава нашої держави та вона повинна бути. Це добре, коли ти в шкарпетках і кепочці сидиш, але це глава нашої держави", - уклав він.

Нагадаємо, в Оман Зеленський разом з сім'єю відлетів 5 січня. Як повідомили в прес-службі, візит був офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.



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