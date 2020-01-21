Український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський заявив, що Володимир Зеленський може втратити довіру українців

Як передає Politeka.net, Пальчевський розповів, як президент України Володимир Зеленський може втратити довіру серед громадян України (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Телеведучий впевнений, що на довіру до Зеленському сильно вплинула приватизація української землі.

«Я знаю, що може зробити Зеленський, щоб втратити довіру. Перше – це не посадити того, кого він обіцяв, не доолігархизувати того, кого він обіцяв. І ось такий буде цвях – це приватизація землі, до якої ми абсолютно не готові», – сказав Пальчевський.

Пальчевський додав, що сподівається, що Володимир Зеленський – наш останній президент.

«Сподіваюся, ваше покоління зрозуміє, що нам не можна мати президента. Ми моментально перетворюємося в султанат. Взагалі, скасувати інститут президентства, згадати, що ми – парламентська республіка. А якщо їх залишати, то я пропоную перехідний період з трирічними повноваженнями і не більше», – заявив він.

Телеведучий і бізнесмен стверджує, що не можна розмовляти з нашими людьми без заспокійливого.

«А де ми будемо через три роки? Три місяці і все ясно. Через два місяці у Зеленського буде рік, як він у влади», – зазначив він.

Також в інтерв'ю Пальчевський зауважив, що директор держпідприємства «УкрПошта» отримує більше Трампа – 900 тисяч доларів.

«Повинен був звільнити Зеленський людей, під якими такого роду прем'єр, який все терпить. А він цього не зробив. Це епічна помилка президента, епічна», – повторив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.