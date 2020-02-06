При покупці житла або інвестиції в нерухомість, спершу потрібно звернути увагу на вартість об'єкта

Про це Politeka On-line розповіла директор компанії «Інтеграл-Буд» і лауреат програми «Людина року-2019» Ганна Лаєвська (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«По такому прикладу працювала сумнозвісна компанія Войцеховського. Дійсно, чудес на ринку не буває. Якщо в цьому районі міста житло продається за ціною 18-20 тисяч гривень, а ви бачите пропозицію за 12 тисяч - це вже чіткий сигнал до того, що забудовник або демпінгує (намагається залучити покупців в силу своєї фінансової ненадійності), або ця будівництво глибоко проблемна з точки зору дозвільної документації», - зазначила вона.

Лаєвська також уточнила, що будівництво самого об'єкта – це лише півсправи. Його ще потрібно ввести в експлуатацію і отримати документи. І це важливо, оскільки без цього покупець не отримає квартиру з газом, світлом ітд, а просто «коробку».

«На це теж треба звертати увагу. Тому, так, потрібно аналізувати середній рівень цін у вас цікавить локації, місті, і розуміти, що якщо ціна радикально відрізняється, вона нижча на 20% і більше - це ознака того, що не варто інвестувати в цей об'єкт. Швидше за все, ви маєте справу з шахраями або людьми, які свідомо не збираються це добудовувати, або мають проблеми юридичного або технічного характеру», - підкреслила вона.

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