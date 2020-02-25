Умови для зміцнення курсу гривні склалися на сьогоднішній день просто вдало

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив фінансовий аналітик Сергій Фурса для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Курс гривні залежить від світової економіки, але, поки умови торгівлі для України просто ідеальні. Ситуація в останні пару місяців поліпшується. У нас зростає вартість товарів, які продає Україна, а падає вартість товарів, які купує Україна. В першу чергу - це газ і нафта. Тому для гривні, поки все чудово", - зауважив експерт, додавши, що курс валют може змінитися через ситуацію в світовій економіці.

Крім того, він розповів, чому відбулося зміцнення гривні відносно до долара.

"Гривня зміцнюється за рахунок того, що у нас хороший грошовий баланс. У нас більше грошей в країну заходить, ніж виходить. Мова не тільки про облігації. Наприклад, у минулому році до нас зайшло 4 мільярди інвесторів. Гроші інвесторів могли стати тригером, але головне - це все ж позитивний платіжний баланс. Торговий баланс у нас залишається в мінусі, але це лише частина платіжного балансу, який глобально працює у нас в плюсі", - розповів Фурса.

Також експерт прокоментував інформацію про те, що за підсумками першого місяця поточного року держбюджет недоотримав 14 мільярдів гривень.

"Глобально все це сталося через курс. Треба просто скорочувати витрати бюджету, згідно з фактом надходження. Проблема в тому, що закладають надходження митниці на рівні курсу 29, а став курс 24. Ось саме така різниця в цифрах дає такий ефект. Ця різниця може зіграти і далі, ми все ще будемо отримувати мінус, поки курс перебуває на 24, 5. Тому неминуче відбудеться перегляд бюджету", - резюмував експерт.

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