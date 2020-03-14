Телеведуча, актриса і співачка, травесті-діва Монро розповіла, що в підлітковому віці мріяла про легкі гроші

Про це вона заявила в ефірі Politeka-Life (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця). За словами Монро, сьогодні багато молодих людей мріють про легкий заробіток. Вона не була винятком.

«Я в 14 років мріяла, що за мною на Борщагівку приїде Дональд Трамп. Я дивилася конкурс у новорічні свята «Міс світу». А власником конкурсу був Дональд Трамп. Він тоді був трохи молодший. Правда, мені ніколи руді чоловіки не подобалися. Але я відчувала його через екран телевізора і розуміла, що там величезні гроші», - зазначила артистка.

За її словами, тоді, їй ніхто не пояснив, що набагато краще заробляти самостійно, адже якщо ти працюєш, то знаєш цінність грошей. Монро зазначає, що сьогодні для молоді досі актуальні легкі гроші, і багато дівчат на такі пропозиції згодні. Артистка заявила, що близько 80% акаунтів красивих дівчат в Instagram, які публікують відверті знімки, це акаунти ескортніц. Зірка сподівається, що незабаром таких дівчат стане менше.

Крім цього, зірка зазначила, що сучасна молодь вже більш толерантно ставиться до ЛГБТ-спільноти, вони знають термінологію і знають, як її використовувати. Вона вважає, що молодь в Києві і, наприклад, в Харкові, дуже відрізняється. Але всі «тримають ніс за вітром».

Як відомо, травесті-діва Монро (справжнє ім'я Олександр Шевченко) одна з перших в українському шоу-бізнесі ввела термінологію травесті-діва. Також Монро стала першою українською артисткою, яка заявила про себе як про трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні.

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