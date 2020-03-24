Карантин через коронавірус боляче вдарить по світовій економіці і в житті українців

Як повідомляє Politeka.net, політолог Андреас Умланд розповів для Politeka on-line, що станеться з економікою після карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, після припинення вимушеного карантину через вспишку коронавіруса, багаті стануть ще багатшими, а бідні ще біднішими.

"В майбутньому відбудеться світова олігархізація. Зокрема через те, що є досить праві уряди Великобританії і США, так і в Росії теж. Все це потім перейде в таку антисоціальну нову реальність, в якій держави будуть занадто слабкі для того, щоб рятувати "маленьких людей", які не зможуть нормально жити в цій новій реальності. А багаті, тим часом, знайдуть для себе вихід", - заявив експерт.

Він також додав, що існує думка, нібито радикальне лібертаріанство (система цінностей заснована на відсутності агресії та примушення - прим.ред.) не годиться для світу в якому є публічні та суспільні виклики, так і ринок економіки такий підхід не врятує.

"Але у мене є трохи інше розуміння проблеми. Наприклад, ми можемо змінити громадську думку, адже якщо є публічна підтримка, значить є і політична воля. Саме це відіграє велику роль у боротьбі з кліматичними проблемами. Кліматичні зміни стали найбільшим викликом XXI століття і криза коронавіруса показав, що можна змінити поведінку людей дуже різко. У цьому виклику я бачу шанс - змінити кліматичну проблему", - резюмував політолог.

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