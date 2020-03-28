Влада помилилася скрізь, де тільки можна

Дії української влади, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, є далеко незадовільними

Про це в інтерв'ю Politeka On-line заявив журналіст і телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Можу сказати, оцінка дій влади - незадовільно, тричі. Найбільша помилка була - це безладний ввезення людей із зон лиха. Так званий повернення українців - це фатальна помилка Володимира Зеленського. Фатальна помилка. Розумієте, є закон, який з 2002 року забороняє перевозити людей із зони з карантином в зону з карантином. А у нас це сталося», - зазначив він.

Більш того, Пальчевський розповів, що влада помилилася скрізь, де тільки це було можливо.

«Але я перечитував і переглядав матеріали щодо помилок, які були допущені під час боротьби з епідеміями. "Іспанка" 1918 рік, чуми 14 століття. Все, де можна було помилитися - скрізь помилилися. Лікарських ні, одяг для медпрацівників немає, ліжка не підготовлені. Волонтерські організації не підготовлені. Комунікації з бізнесом немає», - підкреслив він.

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Раніше Politeka повідомляла, що Пальчевський розкрив головна умова перемоги над коронавірусом в Україні: «Успіх залежить від…»