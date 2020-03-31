Економічна криза вдарить по всій Україні, але певні прошарки населення постраждають найбільше

Як повідомляє Politeka.net таке думку озвучив відомий політичний та економічний експерт Валерій Клочок для Politeka on-line. Також він спрогнозував, що станеться з українським бізнесом після карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Багато хто заявляють, що введення надзвичайного стану може вбити великий український бізнес. Але це не зовсім так, адже Україна перебуває вже півроку в процесі рецесії (некритичний спад виробництва або уповільнення темпів економічного зростання - прим.ред). Коронавірус лише додав швидкості цій рецесії і якщо введуть надзвичайний стан, то це ніяким чином не позначиться на бізнесі. Адже бізнес і так вже убитий", - зазначив експерт.

За його словами, в першу чергу, українська влада повинна забезпечити малий та середній бізнес, адже вони дійсно можуть дуже сильно постраждати. А це мільйони робочих місць, які втратять українці. Він також стверджує, що криза в Україні розпочнеться після закінчення карантину.

Експерт зазначив, що приватний бізнес все ще сплачує податки, а в умовах карантину дуже важко це робити. Тому будуть масові звільнення працівників. Крім того, їх вже зараз відправляють у відпустку за свій рахунок, адже нічим платити зарплати і податки. Але українська влада робить величезну помилку і навіть не намагається виправити таке положення справ.

"Тому важливо було б прибрати всі податки, а не тільки окремих представників бізнесу в Україні. Ось зараз закрилися перукарні, косметологічні кабінети, приватні стоматології, а оренду їм потрібно платити, а грошей на це просто немає. Але українська влада навіть не думає, як це змінити", - резюмував експерт.

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