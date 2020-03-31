Андрій Пальчевський розповів, що президент Володимир Зеленський може розглядати варіант запровадження в Україні воєнного стану

Про це український журналіст заявив у коментарі Politeka Online. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

За словами Пальчевського, Зеленський вже має диктаторські повноваження.

«Зараз у Зеленського насправді диктаторські повноваження. Ось Віктору Орбану в Угорщині дали диктаторські повноваження на час боротьби з коронавірусом. Як ви знаєте, в нашому парламенті ніхто це навіть не обговорював, тому що у нас такі повноваження у Зеленського давним-давно є. Два телефонних дзвінка - хочеш суддю поміняв, хочеш – керівника парламенту», - заявив журналіст.

Пальчевський зазначив, що в нинішній ситуації влада може зайти дуже далеко.

«Мені здається, у Зеленського зараз ще з'явиться бажання ввести воєнний стан і вивести Нацгвардію і армію, якщо раптом люди почнуть бунтувати і обурюватися, що вони залишилися в абсолютній убогості. Я думаю це теж варіант. Ну, тоді наше з вами виступ, напевно, буде останнім, тому що вони збираються ще відключити інтернет», - зазначив телеведучий.

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