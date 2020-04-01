Нардепи від "Слуги народу" можуть вже ніколи не потрапити у владу

Президент України Володимир Зеленський може розпустити парламент

Таку думку в інтерв'ю Polteka Online висловила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За її словами, останньою краплею стали скандали в "Слуга народу".

"Якщо так буде продовжуватися, то я буду одна з тих, хто буде просити президента, щоб він ініціював розпуск парламенту. Це не може так тривати. Я сподіваюся, що люди, які так роблять, розуміють, що у них є великі шанси не потрапити більше під владу", - заявила нардеп.

За її словами, більшість народних депутатів знаходяться в "Слуги народу" тільки через заслуги президента.

"Вже всі забули про це і стали великими депутатами і почали демонструвати свій "професіоналізм". Це зріз, яким є українське суспільство. Ось такі люди у нас у владі", - заявила вона.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков висловився про можливий розпуск Верховної Ради 9 скликання.

За його словами, на даний момент ні юридичних, ні політичних підстав для розпуску ВР.

"Голосування за Кабінет міністрів підтверджує існування та ефективну роботу коаліції. Сказали, що парламент непримиренний, такий, який не може знайти спільну мову, але я абсолютно з цим не згоден. Парламент, коли хоче, працює досить ефективно", - резюмував він в ефірі українського телеканалу.